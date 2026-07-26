الهلال السوداني يستهل «سيكافا» بثنائية توسكر

استهلَّ فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم مشواره في بطولة شرق ووسط إفريقيا للأندية «سيكافا» بالفوز على توسكر الكيني 2ـ0 ضمن مواجهات الجولة الأولى من البطولة الإقليمية التي تحتضنها كيجالي، العاصمة الرواندية.

وسجل ثنائية الهلال الغاني مامادو قمرديني، ومواطنه سليم آدمز، ليمنحا الأزرق أول ثلاث نقاطٍ في البطولة.

وعزَّز الفريق السوداني من حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة القارية حيث تكفيه نقطةٌ واحدةٌ من أصل ستٍّ متاحةٍ.

ويواجه الهلال فريق كي في زد الزنجباري على ملعب كيجالي بيليه، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

ويحصل البطل على جائزةٍ ماليةٍ قدرها 30.000 دولار، والوصيف 20.000، والثالث 10.000.

وتضمُّ البطولة 12 فريقًا، أبرزها سيمبا التنزاني وجورماهيا الكيني، والجيش ورايون سبورت الروانديان.