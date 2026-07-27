الإثنين.. سان جيرمان يعود إلى التدريبات

يستأنف فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الإثنين، تدريباته في مقر النادي العاصمي، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لبطل دوري أبطال أوروبا في منصة «إكس»، الأحد.

ومن المقرَّر أن يستقبل الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، مجموعةً محدودةً ومبكرةً من اللاعبين لغياب العناصر الدولية التي مُنِحَت راحةً إجباريةً بعد المشاركة في مونديال 2026، أخيرًا.

وتنتظر الفريق الباريسي مواجهاتٌ مهمةٌ، يبدأها بتجريبية ريال مايوركا، 5 أغسطس المقبل، ثم يواجه أستون فيلا الإنجليزي على كأس السوبر الأوروبي، 12 من الشهر ذاته، ويلعب بعدها بأربعةٍ أيامٍ أمام لانس على كأس السوبر الفرنسي.

وكان الفريق ودَّع لاعبه الكوري كانج إن لي الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد. وكتب النادي الباريسي في موقعه الرسمي: «شكرًا على كل ما قدَّمته للنادي. نتمنَّى لك كل التوفيق في بقية مسيرتك المهنية».