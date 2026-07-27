الاتحاد يفاوض بديل ميتاي

دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات متقدِّمة مع نظيرتها في نيوم من أجل الحصول على خدمات فارس عابدي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، تتواصل المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الجارية في ظل رغبة اتحادية في حسم صفقة عابدي، الذي يُعدُّ أحد الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الجداوي.

ويعمل الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، على تقييم أداء معاذ فقيهي، الظهير الأيسر الحالي.

ويأتي تحرك الاتحاديين ضمن خطة إعادة ترتيب قائمة الفريق، إذ يسعى النادي إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر تمهيدًا لخروج الألباني ماريو ميتاي، خلال الفترة المقبلة في حال تم الانتهاء من كافة الاتفاقات مع نادي جنوى الإيطالي، وسيتم تعويض خانته في قائمة اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع لاعب وسط أجنبي.

وكانت «الرياضية» ذكرت، 15 مارس الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن عابدي دخل ضمن خيارات الاتحاد لتدعيم مركز الظهير الأيسر قبل أن تتطوَّر المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدِّمة بشكل رسمي.