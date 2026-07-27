نوريس يخطف جائزة المجر ويمنح مكلارين الفوز الأول

فاز البريطاني لاندو نوريس، حامل لقب بطولة العالم لـ «فورمولا 1»، بسباق جائزة المجر الكبرى، ​الأحد، محققًا أول انتصارٍ لمكلارين الموسم الجاري، بينما عزَّز كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، صدارته الترتيب العام، وابتعد بفارق 50 نقطةً بعد يومٍ، سعى فيه إلى الحد من الخسائر.

وحلَّ ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، ثانيًا بفارق 15.080 ثانية عن البريطاني، واحتل أنتونيلي المركز الثالث، فيما تبخَّرت آمال مكلارين بتحقيق أول مركزين في السباق بعد انسحاب أوسكار بياستري بسبب عطلٍ ميكانيكي قبل 14 لفةً من النهاية على حلبة هنجارورينج.

واحتل لويس هاميلتون، سائق فيراري وأقرب منافسي أنتونيلي على اللقب، المركز الرابع عند خط النهاية، لكنَّه تراجع إلى المركز الخامس خلف زميله شارل لوكلير بعد عقوبة إضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه عقب السباق بسبب تجاوز السرعة المسموح بها في حارة الصيانة عندما توقف للمرة الثالثة بعد اللجوء إلى سيارة الأمان الافتراضية.

وقال نوريس: «ربما كانت وتيرة سرعتي اليوم من أفضل ما حققته على الإطلاق. ‌كانت قيادة السيارة ‌رائعةً، وشعرت بثقةٍ كبيرةٍ، لذا كان سباقًا رائعًا. سعيدٌ بالعودة واستعادة المركز الأول ​مرَّةً ‌أخرى».

وأنهى جورج راسل، سائق مرسيدس، السباق في المركز السابع بعد تراجعه إلى المركز الـ 19 إثر انطلاقةٍ كارثيةٍ، لكنه بقي في المركز الثالث بالترتيب العام للسائقين بفارق 59 نقطةً عن زميله الإيطالي أنتونيلي، البالغ 19 عامًا.

وفاز نوريس للمرة الـ 12 بعد أن انطلق من ‌المركز الأول، وحقق فوزه الثاني تواليًا في المجر، لكنْ كان من الممكن أن ‌يكون هذا يوم بياستري، إذ تصدَّر السائق الأسترالي السباق من اللفة الافتتاحية على الرغم من الانطلاق ​من المركز الثالث.

وكان بياستري متقدمًا بعد أول توقفٍ في حارة ‌الصيانة، ثم أجرى توقفه الثاني قبل نوريس، بينما سعى مكلارين إلى منع هاميلتون من انتزاع الصدارة عبر استراتيجية التوقف المبكر.

وتراجعت فرصة بياستري بشكلٍ حقيقي عندما أدَّى اصطدامه بسيارة ويليامز، التي يقودها كارلوس ساينز، المتأخر في السباق، إلى تأخيره بما يكفي لتمكين نوريس، الذي بقي في الحلبة فترةً أطول قبل تغيير الإطارات للمرة الثانية، من الدخول إلى حارة الصيانة، والخروج في الصدارة، ثم زاد حامل اللقب من سرعته، وانطلق بعيدًا.