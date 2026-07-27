أبها.. ثالث محطات دوران

أعلن نادي أبها، رسميًّا الأحد، تعاقده مع ماجد دوران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقالٍ حرٍّ دون الكشف عن مدة العقد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «هادئ في القرار، وقوي في الأداء.. ماجد دوران أبهـاوي».

وبات دوران «22 عامًا» سابع لاعبٍ ينضمُّ إلى الفريق الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أتمَّت إدارة النادي تعاقدها مع عبده ديالو، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ودونوفان ليون، ومصطفى ملائكة، فضلًا عن استعارة عبد الكريم دارسي من الهلال.

وبدأ دوران مسيرته الكروية بالفئات السنية في نادي الاتفاق، واستمرَّ فيها إلى أن وصل للفريق الأول صيف 2024. وارتدى اللاعب قميص «النواخذة» في 27 مباراةً قبل إعارته إلى النجمة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

أمَّا على الصعيد الدولي، فسبق لماجد تمثيل المنتخب السعودي الأولمبي في عديدٍ من المباريات الرسمية والتجريبية.