ألونسو: انتظروا تشيلسي وصفقة روجرز رائعة

وصف الإسباني شابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، الإثنين، تفاعله مع ناديه الجديد بـ «الطاقة الجيدة» وذلك قبل المواجهة الأولى أمام سيدني واندررز الأسترالي ضمن الاستعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال: «نريد بناء فريق تنافسي، لدينا جودة كبيرة، وموهبة كبيرة، ونحتاج إلى معرفة ما يتطلبه الأمر للمنافسة في الدوري ونريد أن تكون لدينا تشكيلة تتمتع بالتوازن الصحيح بين الجودة والعقلية».

وأضاف: «سنكون مرنين في تكتيكاتنا، وفي مقارباتنا، وخطط المباريات، مدركًا أنه لا يحاول فرض نظام مختلف تمامًا عن الموسم الماضي، ولا يكمن التغيير في كل شيء، الأمر يتعلق بالتحديث وتطوير شيء قام به اللاعبون بمفاهيم جديدة يمتلكها كل مدرب».

وتابع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا والذي وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم: «لا أريد أن أتحدث مبكرًا عن هدفنا، تشيلسي يستحق أن يكون في أعلى مركز ممكن، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بجد».

ووصف ألونسو ، اللاعب روجرز بـ«الصفقة الرائعة» وقال هذه الصفقة من شأنها أن تجعلنا أكثر تنافسية، متوقعًا بأن «ينسجم بشكل جيد جدًا» مع مواطنه كول بالمر في الهجوم.

وبدأ مدرب ريال مدريد السابق مهامه الأولى رسميًا في الأول من يوليو الجاري، إذ يواجه مهمة ضخمة لإعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة على الألقاب الكبرى، بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وفشله في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وأجرى ألونسو سلسلة من الصفقات في الفترة التحضيرية أبرزها مورجان روجرز القادم من أستون فيلا، مبديًا إعجابه بما رآه حتى الآن.

وبرز لاعب خط الوسط السابق لليفربول ومنتخب إسبانيا كأحد ألمع مدربي أوروبا بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني إلى ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة خلال موسم 2023ـ2024، إضافة للوصول إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليج»، غير أنه لم يصمد سوى سبعة أشهر مدربًا لريال مدريد الذي عينه في المنصب الموسم الماضي ثم تخلى عنه في يناير.

وأحرز النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة قبل عقد من الزمن، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.