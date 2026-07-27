طاقم مصري يضبط مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر لإدارة مباراة فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب «الإنماء» المقررة 26 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويضم الطاقم المصري عمر حكمًا للساحة، ويعاونه المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو وطارق مجدي مساعدًا له.

ويأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة هذه المواجهة المهمة ضمن سلسلة من التكليفات الدولية التي حصل عليها أمين عمر خلال الأعوام الأخيرة.

ويواجه الأهلي بطل قارة آسيا بتحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي نظيره أوكلاند بطل أوقيانوسيا.