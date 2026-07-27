تزيربي: الروح والشغف قادران على إعادة توتنام

طالب الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، لاعبي فريقه اللعب «بروح وشغف»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في سيدني، ضمن جولة الإعداد التجريبية قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وقال مدرب مرسيليا الفرنسي السابق: «أريد بناء فريق جديد بمواصفات جيدة، وبلاعبين كبار، لكن بروح، وبشغف، وبكل القيم التي نؤمن بها، كرة القدم الآن لا تقتصر فقط على الملعب والكرة، بل تنعكس في الحياة، وإنها كم ساعة خلال اليوم تفكر فيها بعملك».

وأضاف: «خلال المباريات التجريبية، لم نستقبل أهدافًا، ولم نتعرض لأي إصابات، وهذا خبر هائل ومهم، خاصة قبل بداية الموسم».

وعن الصفقات التي ابرمها ناديه قال: «أعتقد أن بإمكاننا أن نصبح أكثر سعادة في نهاية سوق الانتقالات، لأنني تحدثت مطولًا مع المالك ومجلس الإدارة، وهما يريدان بناء فريق قوي جدًا لهذا الموسم، لجعل مستقبلنا عظيمًا مجددًا، وأعتقد هناك صفقات أخرى قد تُبرم قبل إغلاق سوق الانتقالات».

وافتتح «سبيرز» جولته الإعدادية في أستراليا بفوز ممتع على أوكلاند أف سي النيوزيلندي المتوج بلقب الدوري الأسترالي الأحد الماضي.

ويسعى النادي اللندني إلى ترميم صفوفه بعد تفاديه الهبوط الموسم الماضي والذي نجا منه بشق الأنفس، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 22 أغسطس المقبل.

وانخرط سبيرز في صيف حافل بالإنفاق الغزير لتعزيز حظوظه في المنافسة، وشملت صفقات دي تزيربي البارزة لاعبي خط الوسط البرتغالي ماتيوس فرنانديش والإيطالي ساندرو تونالي، والمدافع الهولندي يان بول فان هيك.

وانضم لصفوف توتنام، الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون، والمدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، وحارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في صفقات انتقال حر.