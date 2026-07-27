الخلود محطة الشنقيطي الثالثة

وقعت إدارة نادي الخلود مع حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل، وفق ما أعلن النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الإثنين.

وكتب النادي القصيمي في منشوره: «بشغفٍ وطموحٍ لإظهار موهبته للعالم الحارس الأساسي للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا الشنقيطي خلداويًا».

وبيّن النادي في إعلان الصفقة أن اللاعب انضم إلى المعسكر الإعدادي في إسبانيا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ونشرت «الرياضية» 1 يوليو الجاري نقلًا عن مصادرها الخاصة أن نادي الخلود طلب خدمات الشنقيطي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد مع تضمين العرض بند أفضلية الشراء.

وكان الاتحاد تعاقد مع الشنقيطي «21 عامًا» في صيف 2024 لمدة خمسة أعوام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشباب، وحمى عرين «النمور» في 5 مباريات الموسم الماضي، منها أربع في دوري روشن السعودي، وواحدة ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وأصبح الشنقيطي خامس صفقات الخلود خلال «الميركاتو» الحالي بعد كل من الغيني سيدوبا سيسيه، والإسباني كوبا دا كوستا، وعبد الرحمن العبيد، ومحمد الرشيدي.