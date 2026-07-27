شد عضلي يحرم لايلز من الثنائية

تعرض الأمريكي نوح لايلز، نجم السرعة، لشد عضلي، الأحد، في نهائي سباق 200 م خلال بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى، ما حرمه من فرصة تحقيق الثنائية بعدما ذهب الفوز لمواطنه جاريت كالوند.

وأحرز لايلز الجمعة الماضي سباق 100 متر، محققًا في طريق الفوز أفضل توقيت عالمي لهذا الموسم وقدره 9.79 ثوان، لكنه لم يتمكن من إكمال سباق الـ200 متر، موضحًا للصحافيين أنه شعر بشد في فخذه الأيمن.

وأفاد بعد السباق «قلت لنفسي إنه لا يوجد سبب للاستمرار في الضغط على نفسي، لذلك، قررت التوقف».

وأصيب المشجعون في ملعب إيكان بمدينة نيويورك بصدمة، لكن صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 في سباق 100 متر استبعد المخاوف من وجود إصابة خطيرة، وقال: «إنه مجرد شد عضلي، لدي بعض الأملاح هنا، سأشربها بالكامل، سأرتاح».

وتوجه لايلز لتهنئة كالوند بعناق بعدما أحرز العداء البالغ 22 عامًا السباق بزمن 20.04 ثانية.