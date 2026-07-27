الهلال.. توصية تجبر الدوسري على «الرباط الضاغط»

سمح الجهاز الطبي في فريق الهلال الأول لكرة القدم، بدخول ناصر الدوسري لاعب الوسط، إلى التدريبات الجماعية، بعد الاطمئنان على ركبته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الإسباني خوان خيمينيز رئيس الجهاز الطبي، فضل وضع الرباط الضاغط على المنطقة المحيطة بركبة الدوسري، احترازيًا، وبشكل روتيني.

وأشار إلى أن الأمر لا يدعو للقلق، كون ذلك يعد إجراءًا طبيًا وقائيًا روتينيًا، إذ تم منح اللاعب الضوء الأخضر، للمشاركة في التدريبات مع المجموعة، ضمن البرنامج الإعدادي بالمعسكر الخارجي المنظم حاليًا بمدينة شتاجرسباخ النمساوية، والذي يمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل.

إلى ذلك، اقتصرت التدريبيات الزرقاء الصباحية، على الجوانب البدنية والفنية، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر التجريبية، التي تلعب الأربعاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد.

وخاض الأزرق العاصمي، خلال المعسكر الجاري حاليًا مواجهتين، الأولى أمام شتورم جراتس النمساوي وفاز 2ـ1، وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، على أن يختتم التجارب في 3 أغسطس أمام الأهلي القطري.

ويفتتح الهلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة الفيصلي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض 14 أغسطس المقبل.