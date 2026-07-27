ديوماندي.. فقد الإحساس بعد وفاة شقيقته.. وحلم بقميص رونالدو منذ الطفولة

«عزيزتي روكسان، هل تتذكرين حلمنا بالعيش في فرنسا؟ أن نذهب للتسوق، ونحصل على كل ما نريد، وأن أكون لاعبًا غنيًا أملك عددًا من السيارات، ومنزلًا كبيرًا، كنتِ أنتِ الوحيدة التي كانت تؤمن دائمًا بأنني سأكون كريستيانو القادم، عندما كان الجميع يضحكون».. بهذه الكلمات المؤثرة وجه يان ديوماندي رسالته إلى شقيقته الراحلة عن عالمنا، قبل مشاركته مع منتخب بلاده كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026.

لقد كانت فرصة ذهبية لجميع لاعبي كوت ديفوار من أجل الفرحة، لكن يان ديوماندي وحده تذكر معاناته القاسية وذكرياته الحزينة قبل المونديال، خاصة بعد وفاة شقيقته المقربة منه، ورحيلها بشكل مفاجئ لتتركه بمفرده في عالم كرة القدم والحياة.

اعترف ديوماندي لاحقًا في حديثه عبر صحيفة «بلايرز تريبيون» أن وفاة شقيقته كان حدثًا قاسيًا على الجميع، مؤكدًا أنها ماتت عام 2025 حين كان عمرها 15 عامًا فقط، بعد أن وضع أحد الأشخاص شيئًا في كأسها خلال حفلة ما، ربما كان ذلك بدافع الغيرة أو أمر آخر، لكن في النهاية رحلت روكسان شقيقة ديوماندي، مباشرة قبل أن يحصل شقيقها على المال والشهرة بعد انتقاله إلى لايزبيج الألماني قادمًا من ليجانيس.

وتحدث يان بالتفصيل عن حالة التبلد النفسي التي واجهته، بعد تلك الفاجعة، حين قال عن وفاة أخته: «كنت أمتلك مشاعر في الماضي. الآن، لا أشعر بأي شيء. وكأنني لست من البشر بل إنسان فارغ بلا أحاسيس».

بدايات ديوماندي لم تكن سهلة أبدًا، بل على العكس تمامًا، لقد نشأ الإيفواري في ظروف قاسية بأبيدجان، وكان يقضي وقته في تقليد نجمه المفضل كريستيانو رونالدو، لكنه لم يكن يملك المال من أجل شراء قميص الدون بسبب فقر أسرته وظروفهم الصعبة.

وفي حديثه عبر صحيفة «أتليتك» الإنجليزية في وقت سابق، اعترف ديوماندي بأنه ارتدى قميصًا مقلدًا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكتب عليه اسم «رونالدو 7» بقلم أسود تخليدًا لحلمه بالقتال في كرة القدم والسير على خطى مثله الأعلى.

وعاش يان في أبيدجان حتى سن الـ 15، إذ لعب في بعض أكاديميات كوت ديفوار دون أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبيرة، حتى حصل على فرصة عمره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بإحدى الأكاديميات الكروية هناك.

كان في سن الـ 15 حين رصده أحد كشافي أكاديمية «دي إم إي» الأمريكية عام 2022 تقريبًا، حيث أعجب بقدراته ومهاراته، ليساعده في السفر إلى أمريكا من أجل اللعب في صفوف الأكاديمية.

وحصل يان على الفرصة سريعًا، ليشارك في صفوف أكاديمية «دي إم إي» وينتقل إلى فريق فيرنزي التابع للأكاديمية عام 2023، حيث حصل معه على لقب دوري المقاطعات الأمريكية عام 2023.

ولم تكن مسيرة ديوماندي سهلة، إذ انتقل بعد ذلك إلى إسكتلندا بترشيح من أحد الكشافين، لخوض فترة معايشة مع نادي رينجرز تمهيدًا للتعاقد معه، إلا أن الرحلة لم تكتمل بنجاح، إذ لم يوقع عقدًا مع النادي بسبب صعوبة تأقلمه، وعدم نجاحه في الاختبارات ليعود إلى أكاديمية دي إم إي من جديد.

ولم ييأس الإيفواري أبدًا، إذ عاد من جديد إلى أوروبا عام 2024 عبر إسبانيا هذه المرة لخوض فترة تجربة مع نادي ليجانيس الإسباني، ليتم التعاقد معه بشكل رسمي في نوفمبر 2024، حيث انضم رسميًا إلى صفوف النادي في يناير 2025.

وعبر ديوماندي عن نفسه سريعًا، إذ سجل هدفين وصنع آخر في 10 مباريات مع فريق ليجانيس ببطولة الليجا، ليتألق بشكل لافت على الرغم من هبوط نادي ليجانيس بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الثانية.

واستغل مسؤولو لايبزيج الألماني فرصة هبوط ليجانيس، ليتعاقد الفريق مع يان ديوماندي بـ20 مليون يورو فقط، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ليجانيس، لينتقل إلى البوندسليجا، ويبدأ رحلة تألق استثنائية.

ومع لايبزيج، أصبح ديوماندي أحد أفضل أجنحة الدوري الألماني، الموسم الماضي، إذ سجل 13 هدفًا، وصنع 10 في 36 مباراة بجميع المسابقات، كما انضم إلى قائمة منتخب بلاده في بطولتي كأس إفريقيا 2025 ثم كأس العالم 2026.

وفي أقل من عام واحد فقط، تخطت قيمة ديوماندي حاجز 100 مليون يورو، إذ اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد معه بشكل رسمي، بعد تقديم عرض يصل إلى 120 مليون يورو.