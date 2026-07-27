قبل مهرجان ولي العهد.. اتحاد الهجن يستكمل أعمال ميدان الطائف

استكمل الاتحاد السعودي للهجن، الإثنين، تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية في ميدان الطائف، ضمن استعداداته لاستضافة مهرجان ولي العهد للهجن 2026، الذي ينظم خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر المقبل، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جاهزية الميدان لخدمة الملاك والمضمرين والمشاركين.

وشملت الأعمال إنشاء مسار تدريبي بطول 11 كيلومترًا يحيط بمضمار العشرة كيلومترات، ويربطه بمضمار الستة كيلومترات في الميدان الجنوبي، إضافة إلى ربط العزب في الميدانين بما يسهم في تحسين الحركة ورفع كفاءة التشغيل.

وتضمنت المشاريع تأهيل مضامير السباقات عبر توريد وفرش أكثر من 38 ألف متر مكعب من التربة، شملت مضامير الـ«10 و6 و5 و2» كيلومتر، إلى جانب مضمار الستة كيلومترات في الميدان الجنوبي، بما يهيئ بيئة مناسبة للتدريب وتنظيم المنافسات.

كما أنشأ الاتحاد خمس بوابات انطلاق جديدة لمضمار الستة كيلومترات في الميدان الجنوبي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاركين، وتنظيم عمليات الانطلاق، وتعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب توزيع قطع أراضٍ لملاك الهجن في المخطط الجديد.

وتتواصل الأعمال التطويرية بالميدان، إذ يجري استكمال تنفيذ أعمال سفلتة المدخل الرئيس للميدان الشرقي، إلى جانب تطوير مضمار الستة كيلومترات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمرافق ميدان الطائف، بما يواكب مكانة مهرجان ولي العهد للهجن، أحد أكبر وأبرز مهرجانات رياضة الهجن على المستويين المحلي والدولي.