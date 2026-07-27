محترفات «ممتاز السيدات» يتقدمن منتخبات أمم إفريقيا

تتقدم أربع لاعبات محترفات في الدوري السعودي الممتاز للسيدات صفوف منتخبات بلادهن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2026، التي انطلقت في المغرب، الأحد.

وتحضر لاعبات الدوري السعودي عبر أربع أندية، وهن: الجزائرية لينا بوساحة، لاعبة الاتحاد، والنيجيرية أسيسات أوشوالا، مهاجمة الهلال، والغانية أليس كوزي، مهاجمة الأهلي، إلى جانب التنزانية كلارا لوفانجا، مهاجمة النصر.

واستهلت الجزائر مشوارها في البطولة بانتصارٍ على السنغال بهدفين دون مقابل، فيما افتتح المنتخب المغربي، مستضيف البطولة، مشواره بفوز عريض على كينيا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الأولمبي في الرباط.

وتستمر منافسات البطولة حتى 26 يوليو الجاري، وسط منافسة 16 منتخبًا على اللقب القاري، فيما رصد الاتحاد الإفريقي مليوني دولار جائزة مالية للمنتخب المتوج بالبطولة.