الأهلي يختتم معسكر البرتغال بتجريبيتين

يختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال، الثلاثاء، بخوض مواجهتين تجريبيتين استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ويلاقي بطل «النخبة الآسيوية» بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، والتي تقرر أن تكون مغلقة، وعقبها بساعات يواجه فولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً وستُنقل على منصة «stc tv».

وبعد العودة من معسكره الإعدادي الذي مر بمرحلتين في النمسا والبرتغال يواجه الأهلي نظيره أبها 6 أغسطس المقبل.

وكان الأهلي تعادل 2ـ2 مع ريو آفي في تجربته الثالثة بعد أن خسر أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، في ثاني مبارياته التجريبية في النمسا.

واكتسح القطب الجداوي بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 في التجريبية الأولى.

وينتظر الأهلي موسمًا مزدحمًا بالاستحقاقات، إذ ينافس في دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس القارات للأندية.