جيدا: بنيت شخصية هنا بالتواصل مع المراهقين

يواصل مسلسل «تحت السن» المعروض عبر منصة «شاهد»، حصد ردود الفعل الإيجابية، على الرغم من انتهاء عرض حلقاته، إذ لا يزال يحظى باهتمام الجمهور وتفاعله، في ظل مناقشته عددًا من القضايا المرتبطة بعالم المراهقين، من خلال معالجة درامية قريبة من الواقع.

وتُعد الممثلة الشابة جيدا منصور، من أبرز العناصر التي لفتت الأنظار في العمل، بشخصية «هنا»، التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المشاهدين، نتيجة ما حملته من تناقضات إنسانية، ومشاعر متباينة بين التعاطف والجدل.

وكشفت لـ«الرياضية» جيدا منصور، في تصريح خاص، عن تفاصيل تحضيرها للشخصية، موضحة أن النص لم يكن مكتملًا عند عرض العمل عليها، وهو ما دفعها إلى طرح الأسئلة حول شخصية «هنا» ودوافعها، قائلة: «عندما عُرض عليّ العمل، لم يكن النص مكتملًا، لذلك كانت لديّ أسئلة كثيرة حول الشخصية، لكن مع الوقت بدأت أتعرف إلى تفاصيلها وعمقها بشكل أكبر. شعرت أنها مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، هي فتاة تدرك الصواب والخطأ، لكنها تجد صعوبة في التعبير عما بداخلها أو إيصال مشاعرها بالطريقة الصحيحة، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي خلال التحضير».

وأضافت جيدا: «حرصت على البحث في عالم المراهقين، من خلال متابعة اهتماماتهم وطريقة تفكيرهم والتواصل معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، واكتشفت عالمًا مليئًا بالأفكار والتفاصيل التي يمكن أن تُبنى عليها مئات الأعمال الدرامية، ساعدني ذلك كثيرًا في التقاط تفاصيل شخصية هنا، لذلك كتبت تفاصيل حياتها وطريقة حديثها وردود أفعالها في المواقف المختلفة، بهدف تقديم شخصية أكثر واقعية وإقناعًا».

وعن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال التصوير، أشارت الممثلة الشابة إلى أن مشهد الضرب كان من أكثر المشاهد صعوبة، خاصة أنه صُوّر من أكثر من زاوية، ما جعل تنفيذه مرهقًا على المستويين الجسدي والنفسي.

وتطرقت جيدا إلى الرسائل التي يحملها المسلسل، مبينة أن أبرزها، من وجهة نظرها، ضرورة تعزيز التواصل بين الآباء والأبناء، متابعة: «التواصل هو وسيلة أساسية للحماية وتجنب الكثير من المشكلات، ومن خلال المسلسل نقول للآباء، اصنعوا مساحة آمنة لأبنائكم حتى يتمكنوا من الحديث معكم، هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه، لكن الأهم أن تستمعوا إليهم وتقدموا لهم النصيحة، وسيأتي يوم يفهمون فيه قيمة ذلك».

وعن الانتقادات التي رأت أن أحداث المسلسل تتضمن بعض المبالغات، أبانت الممثلة الشابة: «لا أعتقد أن المسلسل يتضمن مبالغة مقارنة بالواقع، بل على العكس، خلال فترة التصوير كانت هناك أخبار عن وقائع حقيقية تشبه إلى حد كبير بعض أحداث العمل».

وبيّنت جيدا أنها خضعت لفترة تحضير خاصة قبل بدء التصوير، إذ أمضت شهرين في التدريب على رياضة التزلج، نظرًا إلى ارتباطها بتفاصيل شخصية «هنا»، مؤكدة على أن خوض هذه التجربة جاء بسبب الدور، وربما لم تكن لتقدم عليها لولا الشخصية.

ويضم مسلسل «تحت السن» في بطولته إلى جانب جيدا منصور، كلًا من جيسيكا حسام، وريم المصري، وجودي مسعود، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل.