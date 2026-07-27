«عزّنا بطبعنا».. آل الشيخ يطلق هوية اليوم الوطني

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الإثنين، إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي لعام 2026، تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، لتوفير هوية بصرية موحدة تسترشد بها الجهات في مختلف التطبيقات والمواد الإعلامية والاتصالية، بما يسهم في توحيد المخرجات، وتحقيق الاتساق في إبراز هوية اليوم الوطني السعودي عبر مختلف المنصات والفعاليات.

وتمثّل الهوية مرجعًا بصريًا موحدًا يعكس مكانة اليوم الوطني السعودي، ويسهم في توحيد حضوره عبر مختلف الاستخدامات، ما يعزز ظهور المناسبة بصورة تليق بمكانتها الوطنية.

وتعبّر الهوية عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وتستمد فكرتها من الطباع والقيم الأصيلة التي تميز المجتمع السعودي، وفي مقدمتها الشجاعة، والرؤية، والأصالة، والهمّة، والجود، والكرم، كما تواصل الهوية هذا العام استخدام شعار «عزّنا بطبعنا» بعد حضوره في العام الماضي.

وتظهر القيم الرئيسة للهوية من خلال عبارات: «عزّنا بشجاعتنا»، و«عزّنا برؤيتنا»، و«عزّنا بأصالتنا»، و«عزّنا بهمّتنا»، و«عزّنا بجودنا»، و«عزّنا بكرمنا»، إذ تعبّر كل عبارة عن طبع أصيل في المجتمع السعودي، وتجتمع جميعها تحت الشعار الرئيس «عزّنا بطبعنا».

ويجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحاة من فنون النسيج التقليدي في السعودية، كما تعتمد الهوية الخط السعودي خطًا رئيسًا في مختلف تطبيقاتها، ما يعبّر عن الأصالة والوحدة والاعتزاز بالهوية السعودية.