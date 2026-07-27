الأربعاء.. الهلال يستقبل كانسيلو

يلتحق البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بالمعسكر الإعدادي في النمسا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وينضم الظهير البرتغالي بعد نهاية إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وعلى صعيد متصل أبدت إدارة شركة نادي الهلال عدم ممانعتها في تلقي عروض شراء عقد كانسيلو وفق المصدر.

وأوضح المصدر عينه أن الإدارة الزرقاء لا تمانع في بيع المتبقي من عقد الظهير البرتغالي المتبقي منه عام واحد في ظل رغبة كانسيلو أيضًا في الرحيل.

وكان كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وخاض بقميص «الأزرق» 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا، قبل أن تتم إعارته إلى برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، وشارك معه في 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.