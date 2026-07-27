من أنتونيلي إلى أستون مارتن.. نجاحات وإخفاقات «فورمولا 1»

شهد النصف الأول من منافسات بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» نجاحات وإخفاقات من المفاجأة السارة المتمثلة في سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي إلى كارثة فريق أستون مارتن.

وأظهر الإيطالي، الذي سيحتفل بيوم ميلاده العشرين، الشهر المقبل، مستوى أداء مذهلًا في موسمه الثاني في الفورمولا 1، متصدرًا ترتيب بطولة العالم بفارق مريح.

خلف مقود سيارته مرسيدس، الأفضل على شبكة الانطلاق، إذ بدا ابن بولونيا بلا رحمة، محققًا ستة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى، ومثلها انطلاق من المركز الأول، كما أصبح أصغر سائق في التاريخ ينطلق من المركز الأول.

وحتى عندما تكون سيارته أقل تنافسية على بعض الحلبات، ينجح في الحد من الأضرار بشكل لافت، كما فعل في بودابست، الأحد، بحلوله ثالثًا بعدما انطلق من المركز السابع. ولولا انسحابه في برشلونة بسبب عطل كهربائي ومشاكله في المكابح في سيلفرستون، لكان يتقدم بأكثر بكثير من 50 نقطة على أقرب ملاحقيه البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري.

وطوال النصف الأول من الموسم، كان فريق فيراري الوحيد القادر على منازعة هيمنة مرسيدس بشكل منتظم.

ويبدو أن هاميلتون، بطل العالم سبع مرات الذي عانى كثيرًا خلال عامه الأول على متن السيارة الحمراء الشهيرة، استعاد أفضل مستوياته هذا الموسم بفضل اللوائح الفنية الجديدة التي غيرت شكل السيارات التي يفضلها، خلافًا لكثير من منافسيه.

وفي يونيو، خلال سباق برشلونة، حقق هاميلتون أول انتصار له منذ عامين بأداء رائع، ولا يزال بإمكانه، وهو في الحادية والأربعين من عمره، أن يحلم بإحراز لقبه العالمي الثامن. لكن يتعين على فيراري معالجة بعض الأخطاء الاستراتيجية الصغيرة التي تكلفها نقاطًا ثمينة، كما حدث الأحد في بودابست.

وعاشت حظيرة أستون مارتن البريطانية الطموحة، التي أنفقت مئات ملايين اليوروهات خلال المواسم الأخيرة بهدف الفوز بلقب عالمي، نصفًا أول كارثيًا من الموسم.

وكان هذا الإخفاق الصناعي مفاجئًا إلى حد كبير، ولا سيما أن البريطاني أدريان نيوي، أشهر مهندس في الفورمولا 1، هو من صمم السيارة الجديدة. لكن الشراكة مع مزود المحركات هوندا تبدو حتى الآن كارثية.

ومع ذلك، بدأت أستون مارتن ترى بصيص أمل، إذ أثبتت التحديثات الهوائية العديدة التي أدخلتها في بودابست فعاليتها، على أن تتبعها تحديثات أخرى في سبتمبر، بينما يُنتظر وصول محرك جديد مع استئناف الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع في 22 و23 أغسطس في هولندا.