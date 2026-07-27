بعد الاعتزال.. حجازي مستمر في نيوم

أعلن نادي نيوم، الإثنين، تعيين المصري أحمد حجازي، المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم ونجم فرقٍ عدّة بينها الاتحاد، مساعدًا للمدير الرياضي.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من إعلان حجازي، البالغ من العمر 35 عامًا، اعتزاله اللعب.

وكتب نيوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «بعد أعوام من العطاء داخل المستطيل الأخضر، فصل جديد في مسيرة قائد اختتم مشواره بشعار النادي، ومعه ينطلق بشغف وطموح أكبر، الكابتن حجازي مساعدًا للمدير الرياضي».

وسيعمل المصري مساعدًا لليوناني كيرياكوس دوريكاس، الذي يشغل منصب المدير الرياضي منذ 2024.

ويستعد نيوم لخوض موسمه الثاني على صعيد دوري «روشن»، بعدما أنهى الأول في المركز الـ 8، برصيد 45 نقطة.

ولعِب حجازي للاتحاد بين 2020 و2024، وبوصفه قائدًا للفريق رفع كأس دوري روشن في ختام موسم 22ـ 2023. ومع نيوم، الذي ضمَّه خلال صيف 2024، أسهم في صعود الفريق إلى الدوري للمرة الأولى في تاريخه والبقاء بين فرقه.

ومثّل اللاعب، الذي لُقِّب بـ «الحاجز»، فريقي الإسماعيلي والأهلي في بلاده، وفيورنتينا وبيروجيا في إيطاليا، وويست بروميتش ألبيون الإنجليزي. ودوليًا، لعِب 88 مباراة، في مسيرةٍ مع المنتخب الأول بدأت 2011 واستمرت حتى 2024.