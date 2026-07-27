وسط حضور واسع في باريس.. مسرح «stc Contenders» يجمع بين المنافسات المجتمعية والتصفيات التأهيلية الأخيرة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

يحتضن مسرح «stc Contenders» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 تجربتين تنافسيتين مختلفتين، تجمعان بين التصفيات التأهيلية الأخيرة ومنافسات «Warriors Cup»، وذلك على أرض مركز معارض «بورت دو فرساي» في باريس العاصمة الفرنسية. وتحمل مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد، حقوق تسمية هذا المسرح بصفتها الشريك الرائد والمؤسس للبطولة، حيث يستضيف فعالياته طوال فترة تنظيم البطولة في باريس خلال الفترة الممتدة بين 6 يوليو - 23 أغسطس.

وتمثل التصفيات التأهيلية الأخيرة المحطة الأخيرة قبل الوصول إلى المسرح الرئيسي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تمنح الأندية واللاعبين المتبقين فرصة أخيرة لانتزاع مكانهم بين المحترفين. وتنظم هذه التصفيات عبر ثماني ألعاب هي «Call of Duty: Black Ops 7» والشطرنج و«Counter-Strike 2» و«EA SPORTS FC 26» و«Fatal Fury» و«Rocket League» و«Street Fighter 6» و«Tekken 8»، لتتحول منصة «stc Contenders» إلى البوابة الأخيرة نحو أكبر بطولة للرياضات الإلكترونية في العالم.

وإلى جانبها، تسلك منافسات «Warriors Cup» مسارًا مختلفًا، إذ لا تمثل طريقًا نحو الاحتراف، بل مساحة مخصصة للمجتمع نفسه، تتيح لجميع المشجعين واللاعبين الهواة من مختلف المستويات فرصة المشاركة والتقدير والنمو. وشهدت المنافسات مشاركة نخبة من اللاعبين الهواة حتى الآن، انطلاقًا من مبدأ أن الموهبة موجودة في كل مستوى وتستحق مساحة لتُرى وتُحتفى بها.

ومع دخولها الأسبوع الثالث، تشهد منافسات «Warriors Cup» مشاركة أعداد متنامية من اللاعبين عبر مجموعة من الألعاب، بما في ذلك «Apex Legends» و«Call of Duty: Black Ops 7» و«Call of Duty: Warzone» و«Dota 2» و«EA SPORTS FC 26» و«League of Legends» و«PUBG: Battlegrounds» و«Rainbow Six Siege» و«Rocket League» و«Street Fighter 6» و«Team Fight Tactics»، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 10.000 لاعب على مدار الأسابيع السبعة للبطولة. وفي الوقت ذاته، تواصل التصفيات التأهيلية الأخيرة حسم أسماء المتأهلين النهائيين إلى المسرح الرئيسي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ومعًا، يجعل هذان الشكلان من منصة «stc Contenders» واحدة من أكثر المنصات نشاطًا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، منافسات مجتمعية من جهة، وطريقًا نحو الاحتراف من جهة أخرى.

وبصفتها الشريك الرائد والمؤسس للبطولة، حصلت مجموعة stc على حقوق التسمية الحصرية لعدد من أبرز مرافق البطولة التي يستضيفها مركز معارض «بورت دو فرساي» «Paris Expo Porte de Versailles» بالعاصمة الفرنسية، بما في ذلك قاعة «stc Arena» التي تعد المركز الرئيس لاستضافة المنافسات، بالإضافة إلى منصة «stc Contenders»، مقر منافسات Warriors Cup والتصفيات التأهيلية الأخيرة. وتؤكد مشاركة المجموعة في هذه النسخة على طموحاتها لتعزيز حضورها في عالم الرياضات الإلكترونية وترسيخ مكانة السعودية الرائدة على مستوى القطاع، داخل وخارج ميادين المنافسات.

الجدير بالذكر أن نسخة عام 2026 من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تشهد مشاركة أكثر من 2.000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، لخوض 25 منافسة تشمل 24 لعبة عالمية، للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها الإجمالية 75 مليون دولار أمريكي.