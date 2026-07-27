13 مليون ريال مبيعات مزاد الصقور

يستعدُّ المركز الوطني للصقور لتنظيم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور خلال الفترة من 5 حتى 25 أغسطس المقبل بمقرِّه في مَلهم، شمال الرياض، ليكون أولى فعالياته بعد صدور تنظيمه الجديد، وامتدادًا لمسيرة المزاد منذ انطلاقه عام 2021.

وسجل المزاد حضورًا اقتصاديًّا ودوليًّا متناميًا مدعومًا بارتفاع المبيعات، وأعداد الصقور المبيعة، واتِّساع مشاركة مزارع الإنتاج والدول، ليواصل ترسيخ مكانته بوصفه مرجعيةً دوليةً متخصِّصةً في الصقور.

ويُمثِّل المزاد وجهةً جاذبةً للصقَّارين من مختلف دول العالم، خاصَّةً بعد إعلان المركز الوطني للصقور تخصيص جميع أشواط مسابقاته لفئة «الفرخ» للصقور المبيعة في المزاد، ما يُشكِّل فرصةً للصقَّارين والزوار للتعرُّف على نخبة الصقور المنتجة محليًّا ودوليًّا.

وحقق المزاد عام 2025 نموًّا في مبيعاته بنسبة 23%، لتتجاوز قيمتها 13 مليون ريال مقابل عشرة ملايين في 2024، بينما ارتفع عدد الصقور المبيعة بنسبة 27%، ليصل إلى 1103 صقور مقارنةً بـ 872 صقرًا في العام السابق.

وامتدَّ النمو إلى المشاركة الدولية، إذ استقطب المزاد 67 مزرعةَ إنتاجٍ من 23 دولةً بزيادةٍ بلغت 20% في عدد المزارع، و21% في عدد الدول مقارنةً بعام 2024 الذي شهد مشاركة 56 مزرعةً من 19 دولةً، فيما بلغ عدد المزارع المحلية المشاركة خلال العام الماضي 19 مزرعةً.

وسجَّل المزاد في 2025 بيع صقرٍ من نوع «جير بيور سوبر وايت» بقيمة 1.2 مليون ريال بوصفه أغلى صقرٍ بيع خلال العام، في مؤشرٍ يعكس قيمة الصقور المعروضة، وجودة إنتاج المزارع المشاركة.

وتكشف مؤشرات الأعوام الماضية عن تطور حجم المزاد، إذ تجاوزت مبيعاته خلال 2024 حاجز عشرة ملايين ريال بعد بيع 872 صقرًا مقارنةً بثمانية ملايين عن 642 صقرًا خلال 2023.

وفي 2022، شهد المزاد بيع 371 صقرًا بقيمةٍ تجاوزت 2.5 مليون ريال، مع مشاركة أكثر من 40 مزرعةَ إنتاجٍ من 17 دولةً. أمَّا عام انطلاقه 2021، فسجَّل مبيعاتٍ زادت عن ثمانية ملايين ريال بعد بيع 443 صقرًا، وشهد صفقة بيع صقرٍ من فئة «مثلوث جير بيور فرخ ألترا وايت» بقيمة 1.75 مليون ريال.

ويتيح المزاد في نسخته الجديدة لزوَّاره الاطلاع على نخبةٍ من سلالات الصقور المنتجة محليًّا ودوليًّا من خلال أجنحة مزارع الإنتاج المشاركة، وأجنحة مستلزمات الصقور، إلى جانب وجهة المزاد التي تشهد منافسات البيع المباشر، والعروض التفاعلية، وجناح صقار المستقبل.

وتسهم التغطية التلفزيونية، وقنوات البث المباشر في توسيع دائرة متابعة المزاد محليًّا ودوليًّا، وإبراز ما يشهده من صفقاتٍ ومشاركاتٍ متنوعةٍ، بما يدعم وصول مزارع الإنتاج إلى شرائح أوسع من الصقَّارين والمستثمرين والمهتمين حول العالم.