(OECD): 3 ملايين سائح أجنبي زاروا السعودية عام 2025

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» عن تقرير «اتجاهات وسياسات السياحة 2026»، الذي عكس ما حققه القطاع السياحي السعودي من نموٍّ متسارعٍ، ومنجزاتٍ نوعيةٍ، عزَّزت مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، ورسَّخت حضورها بوصفها إحدى أسرع الوجهات السياحية نموًّا على مستوى العالم.

وأبرز التقرير تحقيق السعودية أعلى نسبة نموٍّ في أعداد السياح الدوليين الوافدين بين عامَي 2019 و2025 مقارنةً بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الشريكة التي شملتها الدراسة، مسجلةً نموًّا بلغ 67%، في تأكيدٍ على نجاح الجهود الرامية إلى تنمية القطاع السياحي، وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.

وبيَّن التقرير، أن عدد السياح الوافدين من الخارج ارتفع من 17.5 مليون سائحٍ في 2019 إلى 29.3 مليون سائحٍ في 2025 بزيادةٍ بلغت نحو 11.7 مليون سائحٍ، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يعكس تسارع وتيرة نمو القطاع، واستعادة زخمه بوتيرةٍ تفوق عديدًا من الأسواق العالمية.

كذلك أشار إلى مواصلة السياحة الوافدة تعزيز مساهمتها الاقتصادية حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج 176.6 مليار ريال خلال 2025، محققًا نموًّا بنسبة 5% مقارنةً بعام 2024، بما يعكس ارتفاع القيمة الاقتصادية للقطاع، وزيادة إسهامه في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل.

وفي السياحة المحلية، أكد التقرير استمرار السوق المحلية في أداء دورها بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستدامة القطاع وتعزيز مرونته، إذ بلغ عدد السياح المحليين 93.3 مليون سائحٍ خلال عام 2025 بزيادةٍ بلغت 8%، فيما ارتفع إنفاقهم بنسبة 10% ليصل إلى 127.1 مليار ريال، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب المحلي، واتساع الخيارات والمنتجات السياحية في مختلف المناطق السعودية.

وسلَّط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتنامي للقطاع السياحي في السعودية حيث بلغت المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 5.2% وفق التقديرات الأولية لعام 2026، فيما تجاوز عدد الوظائف المباشرة في القطاع مليون وظيفةٍ، ووصلت نسبة مشاركة المرأة إلى 47%، بما يعكس دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين الكفاءات الوطنية.