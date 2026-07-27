نجوم عالميون بلا أندية.. وكيسيه وفابينيو في القائمة المميّزة

لا يزال مئات اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم يبحثون عن محطاتٍ جديدةٍ لهم مع بقاء نحو شهرٍ على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية في دوريات كرة القدم العالمية.

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، فإن القائمة المحدَّثة، حتى الإثنين، للاعبين الذين يحقُّ لهم الانتقال إلى أنديةٍ أخرى مجانًا، ضمَّت أسماءً لامعةً، تُوِّجت بعديدٍ من الألقاب الكبرى، بل إن بعضهم كان ضمن صفقات انتقالٍ قياسيةٍ، وشاركوا في كأس العالم مع منتخبات بلادهم.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبين العشرة الأوائل في القائمة 165 مليون يورو، يتصدَّرهم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش «26 عامًا» بـ 35 مليونًا، الذي انتهى ارتباطه بيوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي بعد أربعة مواسم مع النادي. وكان اللاعب وصل إلى اليوفي قادمًا من فيورنتينا مقابل 85 مليونًا، لكنَّ الإصابات التي لاحقته، خاصَّةً الموسم الماضي، جعلت استمراره صعبًا.

وفي المركز الثاني يأتي الجناح المصري محمد صلاح، المتوَّج بالألقاب الجماعية والشخصية كافة مع ليفربول الإنجليزي خلال تسعة مواسم، ليصبح من أساطير «البريميرليج» بسجله التهديفي المميَّز الذي بلغ 250 هدفًا.

وفي سن 34 عامًا، يبحث قائد المنتخب المصري عن تحدٍّ جديدٍ، ويُتوقَّع أن يكون في تركيا حيث تجري مفاوضاتٌ حاليًّا مع بشكتاش.

ومن بين الأسماء التي سجلت أرقامًا قياسيةً الجناح الإنجليزي جادون سانشو «26 عامًا»، فبعد انطلاقةٍ مميَّزةٍ مع بوروسيا دورتموند الألماني دفع مانشستر يونايتد 85 مليونًا في 2021 للتعاقد معه، ليصبح واحدًا من أغلى صفقاته، لكنَّ اللاعب لم يقدم ما كان متوقَّعًا منه، فأمضى المواسم الماضية معارًا إلى دورتموند، وتشيلسي، وأستون فيلا، ليصبح الآن دون نادٍ، ويبحث عن وجهةٍ جديدةٍ بعد أن خفت بريقه.

وضمَّت قائمة العشرة الأوائل اثنين من نجوم دوري روش السعودي، هما الإيفواري فرانك كيسيه «الأهلي»، والبرازيلي فابينيو «الاتحاد»، واحتلَّا المركزين السابع والثامن.

ويُعدُّ كيسيه «29 عامًا»، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، من اللاعبين الذين تركوا بصماتٍ واضحةً خلال رحلته الأوروبية حيث تُوِّج بلقب الدوري مع ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، كما فاز بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.

ومع الأهلي السعودي، أثبت اللاعب نجاحه بشكلٍ كبيرٍ، إذ فاز بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا النخبة، والسوبر السعودي.

أمَّا فابينيو «32 عامًا»، الذي لعب أيضًا مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة، فقَدِم إلى الدوري السعودي من بوَّابة ليفربول الإنجليزي بعد أن حقق معه عديدًا من النجاحات على مستوى الألقاب، من بينها الدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

وخلال ثلاثة مواسم مع الاتحاد، تُوِّج اللاعب بلقب الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين.