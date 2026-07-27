4 ملايين تقرب إنتر من ستونز

اقترب نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي من ضم الإنجليزي الدولي جون ستونز قلب الدفاع، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وقضى ستونز 10 مواسم مع مانشستر سيتي، وفاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في 2023.

ورغم ارتباط إنتر بالأرجنتيني الدولي كريستيان روميرو مدافع توتنام الإنجليزي، إلا أن الأمور تتجه نحو ستونز، الذي شارك مع «الأسود الثلاثة» في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لموقع «جيت إيطاليان فوتبول نيوز» فإن إنتر يسعى لضم ستونز، في ظل صعوبة إتمام صفقة روميرو، في ظل رحيل ستيفان دي فري وفرانشيسكو أتشيربي .

مشيرًا إلى أن اللاعب «32 عامًا» قد أبدى انفتاحه على الانتقال إلى الخارج، رغم اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بخدماته.

ونقل موقع «ياهو سبورت» عن جيانلوكا دي مارزيو، الصحافي المطلع على سوق الانتقالات، إن الصفقة في طريقها للتنفيذ بعقد لمدة عامين وبراتب أربعة ملايين سنويًا.