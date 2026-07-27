RvPLegend يتوج بلقب بطل العالم في إي أيه إف سي

توّج رازفان بويو RvPLegend بلقب بطولة العالم لمحترفي إي أيه إف سي ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد انتصاره في النهائي الكبير بنتيجة 6ـ5 على ليفي رييك levyfinn.

وفرض RvPLegend أفضليته منذ الدقائق الأولى للنهائي، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحمل كأس البطولة التي تحمل اسم الأيقونة الرياضية الراحل ديوجو جوتا، ويحصد نصيبه من مجموع الجوائز البالغ 1,000,000 دولار، إلى جانب لقب بطل العالم في مسيرة FC Pro لعام 2026.

جاء الفوز المفاجئ بعد أن دخل RvPLegend البطولة وهو يحتل المركز الـ 30 في التصنيف العام، بعدما تأهل إلى بطولة العالم إثر حلوله وصيفًا في بطولة الكأس المفتوحة لمحترفي إف سي 2026 في أوروبا الشرقية Europe East FC Pro 26 Open Cup.

وافتتح طرفا النهائي مشوارهما في المجموعة نفسها من مرحلة منافسات التأهل Play-Ins، حيث احتل levyfinn المركز الثاني، بينما جاء RvPLegend في المركز الرابع، ما استلزم منه تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية لمرحلة Play-Ins لمجرد بلوغ الحدث الرئيس لبطولة العالم.

وقد ازداد الطريق صعودًا وصعوبةً بعد وصوله إلى المنافسات الرئيسة، لكنه نجح في حجز مقعده في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بعد تعادله مع أحد أبرز لاعبي البطولة نيكولاس فيلالبا nicolas99fc، ومن ثم تحقيق انتصارات بارزة على جوستافو فيراز GugaFerraz وآندر توبال Neat، إضافة إلى حامل لقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، جواو فاسكونسيلوس jafonsogv الذي يعرف جيدًا معنى شق الطريق الأصعب نحو اللقب.

وواصل RvPLegend تقديم أداء قوي في أول جولتين من الأدوار الإقصائية، متجاوزًا بثقة كلًا من أوموت جولتكين Umut وGuga Verrez للمرة الثانية في البطولة. لكن مواجهته الأصعب كانت أمام النابغة علي خان حاجي Alihan صاحب الـ 17 عامًا، إذ احتاج إلى كامل مهاراته وبعض الحظ لحسم اللقاء، بعدما انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 5ـ5، قبل أن ينتصر بركلات الترجيح. وفي نصف النهائي، اصطدم بنسيم دحمان Nassada، الذي وصل إلى هذه المرحلة بعد فوز مدوٍ بنتيجة 11ـ5 على المصنف الأول عالميًا أندرس فييرجانج Vejrgang، إلا أن RvPLegend واصل رحلته الاستثنائية، وانتزع بطاقة التأهل إلى النهائي من Nassada عقب فوزه بنتيجة 10ـ8، ليضرب موعدًا مع levyfinn في مواجهة الحلم.

و قال رازفان بويو: «أنا بطل العالم. يعجز لساني عن وصف مشاعري، ولا يسعني إلا البكاء». وأضاف: «سأواصل اللعب بأسلوبي، وسأسعى دائمًا لأن أكون في أفضل شكلٍ ممكن. وأقول للجميع: لا تخافوا، واتبعوا أحلامكم، فسيأتي يوم لا بُدّ أن تتحقق فيه».

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التقى ماتياس بونانو Bonanno مع Nassada في مواجهة مشوّقة ومتكافئة، انتهى فيها الوقت الأصلي بالتعادل 4ـ4، قبل أن يستمر تبادل الأهداف في الوقت الإضافي لينتهي 6ـ6، حتى جاء الحسم بركلات الترجيح. وبعد أن أهدر اللاعبان الركلة الأولى، حافظ Bonanno على هدوئه وسجل ثلاث ركلات ناجحة مقابل ركلة واحدة لمنافسه، ليحصد المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 75 ألف دولار.

وقبل انطلاق النهائي الكبير، شهد المسرح الرئيس في stc أرينا مواجهةً استعراضية في لعبة إي أيه إف سي جمعت أحد أعظم نجوم كرة القدم الفرنسية، كريم بنزيما، مع أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي في فرنسا، محمد أمين محمود AmineMaTue، بمشاركة صانعي المحتوى Bruce وBrak. وقدّم النجوم الفرنسيون عرضًا ترفيهيًا نال إعجاب الجماهير الحاضرة في باريس، وأسهم في رفع حماسهم قبل انطلاق النهائي الذي اختتم منافسات البطولة بأجواء استثنائية.