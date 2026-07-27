15 أغسطس.. انطلاق معرض اللومي الحساوي

تنطلق فعاليات معرض اللومي الحساوي 15 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 5 سبتمبر، برعايةٍ من الأمير طلال بن بدر، محافظ الأحساء، وتنظيمٍ من غرفة الأحساء وشركائها الاستراتيجيين.

ويأتي المعرض احتفاءً بأحد أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الأحساء، وتعزيزًا لقيمته الاقتصادية، ودعمًا للمزارعين وروَّاد الابتكار في الصناعات والمنتجات التحويلية.

ومن المقرَّر أن يتم إطلاق مسابقة فيديو لومي بالذكاء الاصطناعي Lomi Al تزامنًا مع تسمية عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، تشجيعًا للمبدعين والمهتمين بالصناعة. وتهدف المسابقة إلى دعم صنَّاع المحتوى التسويقي للومي الحساوي، وإثراء المحتوى الإبداعي للمحافظة.

وقد حُدِّدت جوائز مالية للمسابقة، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 4000 ريال، والثاني على 2500، والثالث على 1500.

وتتضمَّن شروط المشاركة في المسابقة إنتاج ﻿﻿فيديو بالذكاء الاصطناعي عن اللومي الحساوي مدته 60 ثانيةً، ﻿﻿يُبرز قيمته الزراعية، أو الثقافية، أو الاقتصادية، أو السياحية، وأن يكون ﻿﻿التسليم بصيغة MP4، وبجودة 1080p فأعلى.

وحدَّدت اللجنة المنظِّمة 15 أغسطس آخر يومٍ لتسليم الأعمال مع احتفاظ غرفة الأحساء التجارية بحق نشر العمل، وحفظ حقوق صاحبه.