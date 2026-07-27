لاجامي إلى الدرعية

تعاقد نادي الدرعية مع قاسم لاجامي، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، في أحدث دعمٍ لصفوف فريقه الذي يستعد لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن نادي القادسية، مساء الإثنين، عن توديع لاجامي، بعد علاقة تعاقدية دامت موسمين وشَهِدت إعارته ستة أشهر، الموسم الماضي، إلى التعاون.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، فكَّ القادسية ارتباطه باللاعب، تمهيدًا لانضمامه إلى الدرعية في صفقة انتقال حر.

وبعد الصعود، ضمَّ الدرعية، رسميًا، المدافع سعيد الربيعي، و الجناح هتان باهبري، وأمين بخاري، حارس المرمى، والبوسني نيكولا فاسيلي، حارس المرمى.

ومثّل لاجامي «30 عامًا» فريق الخليج خمسة مواسم، وغادره إلى الفتح في 2019 حيث قضى مدة مماثلة، قبل الالتحاق بالقادسية، الذي أعاره مطلع العام الجاري إلى التعاون.