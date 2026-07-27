أخضر اليد الشاب يخطف برونزية الآسيوية

نال المنتخب السعودي لكرة اليد تحت 20 عامًا، الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية بنسختها الـ19، وذلك إثر فوزه على منتخب البحرين 37ـ27، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعتهما الإثنين في ختام منافسات البطولة التي استضافتها الصين.

وفرض الأخضر أفضليته على مجريات اللقاء، لينهي المباراة بفارق عشرة أهداف، ويظفر بالميدالية البرونزية، مسجلًا عودته إلى منصات التتويج الآسيوية بعد غياب دام 10 أعوام.

ونال محمد القايد لاعب المنتخب جائزة أفضل لاعب في المباراة، طبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة اليد على منصة «إكس».

وقدم المنتخب السعودي مشوارًا لافتًا في البطولة، بعدما تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة محققًا 10 نقاط، إثر انتصاراته على منتخبات عُمان، والبحرين، والصين تايبيه، والصين، وهونج كونج، قبل أن يتجاوز منتخب الكويت في الدور ربع النهائي، ويضمن رسميًا التأهل إلى بطولة العالم 2027، ثم خسر أمام منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي، ليختتم مشواره بالفوز على البحرين وحصد الميدالية البرونزية.

وكان آخر إنجاز للمنتخب السعودي الشاب في البطولة تحقيق الميدالية الفضية في نسخة عام 2016.