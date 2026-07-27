بشيكتاش يكشف أسباب توقف صفقة صلاح

أوقف نادي بشيكتاش التركي مؤقتًا مساعيه للتعاقد مع محمد صلاح النجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.

وأصبح قائد المنتخب المصري «34 عامًا» لاعبًا حرًا، بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الفريق التركي خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت أنباء تحدثت أن بشيكتاش عرض عقدًا على صلاح حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم أخر، مقابل راتب قدره 12 مليون يورو.

وأوضح أوندر أوزن مدير كرة القدم في بشيكتاش خلال مؤتمر صحافي الإثنين أن النادي عقد عدة جولات من المفاوضات مع صلاح، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدًا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وأضاف: «تواصلنا مع صلاح، النجم العالمي والذي يحظى باحترام كبير، وكان لدينا أيضًا نموذج تمويلي للصفقة.. اجتمعنا معه ثلاث مرات من دون التطرق إلى الجانب المالي للمفاوضات، وكانت الأمور تسير بسلاسة حتى تلك المرحلة».

وأضاف: «لكن عندما بدأ الحديث عن الأمور المالية، تراجعت سلاسة المفاوضات اعتبارًا من 21 يوليو، وبدأت تصل طلبات من شأنها أن تضع الاتفاق المالي في طريق مسدود».

وأوضح أوزن أنه لا يعتقد أن هذه المطالب صدرت مباشرة عن اللاعب. وقال: «افترض أن رياضيًا محترمًا مثل صلاح قد لا يكون على علم بهذه الأمور».

ولا يزال المهاجم المصري يدرس خياراته المستقبلية بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، وفضل تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد البطولة.

وأكد أوزن أن بشيكتاش لن يحسن عرضه الحالي، مشيرًا إلى أن ممثلي صلاح أجروا أيضًا محادثات مع أندية أخرى. وشدد على أنه من المهم حماية قيم بشيكتاش، وأن الحفاظ على مسار النادي أهم من التعاقد مع لاعب كبير. وضع ملف صلاح على الرف في الوقت الحالي.

وأكد «عرض النادي واضح ومحدد وفقًا لظروفه وإمكاناته. وإذا تلقينا ردًا على هذا العرض فسيجري تقييمه، لكن يتم التقدم بعرض آخر».

كما ألمح أوزن إلى أن معسكر صلاح يجري مفاوضات مع جهات أخرى. وأضاف: «قيل لنا إنهم أجروا محادثات مع طرف آخر، وربما يتوصلون إلى اتفاق هناك».

وربطت تقارير إعلامية صلاح أيضًا باهتمام أندية من السعودية والدوري الأمريكي للمحترفين.