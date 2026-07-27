سالم مهدّد بالغياب عن الأخضر

يُرجَّح غياب سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمدة شهر ونصف الشهر عن فريقه في مستهل مشواره بالموسم الجديد، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأضعفت مدة إصابة اللاعب آماله في المشاركة ببطولة كأس الخليج العربي الـ 27، المقرَّر تنظيمها في جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين، وفق المصدر ذاته.

ويقضي «أفضل لاعب آسيوي» مرَّتين فترةً علاجيةً في فنلندا برفقة عائلته بعد العملية الجراحية في موضع إصابته بوتر الركبة التي أجراها له الطبيبُ المختصُّ لانسي ليمباينن.

وبيَّن المصدر، أن سالم رفض مناقشة أي عرض يقضي بانتقاله خلال «الميركاتو الصيفي» الجاري مع تبقي عام واحد على نهاية عقده.

ويُنتَظر أن يدخل قائد الأزرق الفترة الحرة من عقده يناير المقبل، مع فتح مناقشة العروض المقدَّمة له حينها، واختيار القرار المناسب وفق الظروف وقتها.

وخلال الموسم الماضي، لعب سالم، البالغ 34 عامًا، 35 مباراةً بمجموع 2447 دقيقةً، سجل فيها عشرة أهداف، وصنع مثلها، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

أمَّا في مجمل مسيرته مع الأزرق العاصمي، فخاض 484 مباراةً، وأحرز 141 هدفًا، وقدَّم 106 تمريرات حاسمة.