الاتحاد.. فيسينج يكتفي بحصة واحدة

اكتفى الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بفرض حصةٍ تدريبيةٍ واحدةٍ على اللاعبين، الإثنين، على أن يعود إلى نظام الحصتين يوميًّا، الثلاثاء.

ويستعدُّ الاتحاد، تحت قيادة مدرِّبه الجديد، لختام معسكره الإعدادي الجاري، منذ 15 يوليو الجاري، في مدينة ماربيا الإسبانية.

ويخوض الفريق مباراتين تجريبيتين، الخميس، قبل العودة إلى جدة، الجمعة، الأولى صباحية ضد مايوركا الإسباني، والأخرى مسائية ضد ملقة من البلد ذاته.

ومن خلال إشراك تشكيلٍ في كل مواجهةٍ، يُجرِّب الجهاز الفني أكبر عددٍ من اللاعبين.

ويدشِّن «النمور» موسمهم بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ثلاثة أيامٍ من اللعب مع الخلود في باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وبعد موسمٍ، حلَّ فيه خامسًا على جدول ترتيب الدوري، أسند الاتحاد منصب المدرب إلى الألماني الشاب فيسينج «38 عامًا».