«أمريكا المفتوحة».. سبالينكا وديوكوفيتش يتصدران قائمة الزوجي

أعلن منظِّمون، الإثنين، أن أرينا سبالينكا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبًا ​في البطولات الأربع الكبرى للتنس، يتصدَّران القائمة الأولية للمشاركين في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة العام الجاري، مع تنظيم النسخة الثانية منها بصيغتها الجديدة.

وتضمُّ قائمة المشاركين عددًا من أبرز نجوم التنس، من بينهم إيجا شفيونتيك، الحاصلة على ستة ألقابٍ كبرى، وكاسبر ‌رود، وإيلينا ريباكينا، ‌المصنَّفة الثانية عالميًّا، والأمريكي ‌تيلور ⁠فريتز، فضلًا ​عن ⁠نعومي أوساكا وكي نيشيكوري، وجيسيكا بيجولا وجاك دريبر، إضافةً إلى سارة إيراني وأندريا فافاسوري، حاملي اللقب.

وستنظم منافسات الزوجي المختلط مجدَّدًا خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق منافسات الفردي الرئيسة، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس المقبل، بعد أن أجرى ⁠المنظمون العام الماضي تعديلاتٍ جذريةً ‌على نظام البطولة بهدف ‌جذب مزيدٍ من نجوم الفردي ​من خلال تقليص عدد ‌الفرق المشاركة، وتخصيص موعدٍ مستقلٍّ لها ضمن ‌جدول البطولة.

وتنتهي فترة التسجيل 17 أغسطس، وسيتأهل مباشرةً إلى القرعة الرئيسة، التي تضمُّ 16 فريقًا، الفرق الستة الأعلى تصنيفًا وفق مجموع التصنيفين ‌الفرديين للاعبي كل فريقٍ. كذلك ستُمنح ثمانية فرقٍ بطاقات دعوةٍ، في حين ⁠سيحسم ⁠المقعدان المتبقيان عبر تصفياتٍ، تضم ثمانية فرقٍ، استُحدثت العام الجاري.

وحقق النظام الجديد نجاحًا تجاريًّا لافتًا في نسخته الأولى العام الماضي، إذ استقطب جماهيرَ غفيرةً، وامتلأت المدرَّجات، كما شهد مشاركة عددٍ من أبرز نجوم الفردي.

ونجح الثنائي إيراني ​وفافاسوري في الاحتفاظ باللقب العام الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على شفيونتيك ورود.