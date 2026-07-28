برشلونة يكسب موهبة بلجيكية بـ 8 ملايين

اقترب نادي برشلونة من ضم الشاب جيسي بيسيو، جناح فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم، مقابل 8.5 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، بدأ برشلونة بالفعل في تبادل الوثائق مع النادي البلجيكي، الذي اشترط الحصول على 20% من عائدات أي بيعٍ مستقبلي للاعبه، البالغ 18 عامًا.

ونقلت الصحيفة الكاتالونية عن موقع Eremnews تصريحًا للبلجيكي جورج ليكنز، لاعب كرة القدم والمدرب السابق، ذكر فيه أن كلوب بروج كان يخطِّط لضم اللاعب إلى الفريق الأول، إذ قال: «أعتقد أنه لو بقي لانضم إلى الفريق الأول الموسم الجاري، وأصبح جزءًا من التشكيلة. ربما كان سيصبح لاعبًا أساسيًّا، أو محوريًّا بنهاية الموسم».

وأضاف: «يستطيع بيسيو، وهو لاعبٌ موهوبٌ بشكلٍ لا يُصدَّق، النجاح في برشلونة لأن لديهم خطةً واضحةً لتطويره».

وكان فريق برشلونة وصل إلى مدينة بيرمنجهام الإنجليزية، الإثنين، لإجراء معسكره التحضيري للموسم الجديد، الذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

واختار الألماني هانزي فليك، مدرب الكاتالوني، 30 لاعبًا لمرافقته إلى المعسكر، من بينهم الصفقة الجديدة كريم أديمي، المنتقل من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيُجري برشلونة، الثلاثاء، حصتين تدريبيتين قبل مواجهة برمنجهام سيتي، أحد فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، في مباراةٍ تجريبيةٍ، الجمعة.