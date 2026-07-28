الأمم الأوروبية مهمة زيدان الأولى مع «الديوك»

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفًا لديدييه ديشامب.

وقال زيدان من مقرّ الاتحاد عقب الإعلان الرسمي عن تعيينه: «تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أريده».

وأضاف صانع ألعاب «الديوك» السابق البالغ من العمر 54 عامًا: «إنه نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما».

وتابع زيدان، الذي كان من دون منصب منذ عام 2021 بعد تدريبه ريال مدريد الإسباني: «تلقيت عروضًا خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية لتولي تدريب أندية، لكنني رفضتها جميعًا من أجل المنتخب الفرنسي».

ويتولى صانع الألعاب السابق مهمة خلافة زميله ديشامب الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018، وبلوغ النهائي عام 2022.

من جانبه، قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي: «سيكون زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة».

ولم يُدرّب صاحب القميص رقم 10، الذي خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، سوى ريال مدريد، النادي الذي أنهى فيه مسيرته لاعبًا، ثم تولى تدريبه في فترتين «2016ـ2018 و2019ـ2021».

وتُوّج «زيزو» بطلًا للعالم عام 1998 وبطلًا لأوروبا عام 2000، وقاد ريال مدريد إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية «2016 و2017 و2018»، وهي أرقى مسابقة للأندية بالقارة الأوروبية، في إنجاز غير مسبوق لمدرب.

وكان تعيينه في هذا المنصب متوقعًا منذ فترة طويلة، بعدما طُرح اسمه مرارًا خلال الأعوام الماضية، ولا سيما في عامي 2018 و2022 قبل تجديد الثقة بديشان.

وسيُنظم أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال سبتمبر، قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا، 25 سبتمبر.