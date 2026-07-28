الجزائري بقرار رابع صفقات الأهلي

أعلن النادي الأهلي ​المصري، الثلاثاء، تعاقده مع الجزائري عبد المنصف بقرار لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

وقال الأهلي في ‌بيان، عبر ‌موقعه على ​الإنترنت، ‌إن ⁠التعاقد ​مع بقرار 25 عامًا، ⁠جاء بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وبدأ بقرار مسيرته في أكاديمية وفاق سطيف الجزائري، ولعب مع الفريق الأول ⁠قبل انتقاله إلى ‌إسترا ‌الكرواتي عام ​2022، ‌ثم نيويورك سيتي الأمريكي ‌بعد عام واحد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب في أغسطس 2025.

ولعب ‌بقرار 42 مباراة مع دينامو زغرب، أحرز ⁠خلالها ⁠18هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة. كما شارك في سبع مباريات دولية مع منتخب الجزائر.

ويعد بقرار رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم المغربي سفيان بن جديدة، ​وعلي محمود وأقطاي عبد الله، ثنائي إنبي​.