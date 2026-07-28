تقديم زيدان

عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا لمواطنه ديدييه ديشامب (وكالات)