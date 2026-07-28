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تقديم زيدان

2026.07.28 | 02:52 pm
عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا لمواطنه ديدييه ديشامب (وكالات)
تقديم زيدان

تقديم زيدان

تقديم زيدان

تقديم زيدان

تقديم زيدان