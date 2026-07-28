الفتح.. طلبات العطوي 6 لاعبين جدد

طالب خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إدارة ناديه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، ومثلهم محليين، لدعم المشروع الجديد في النادي النموذجي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي الأحسائي شرعت فورًا البحث في ملفات اللاعبين، بهدف تأمين طلبات المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق الموسم الجديد.

وتهدف إدارة النادي إلى التعاقد مع محترفين جدد، لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق، قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وتنظم إدارة نادي الفتح معسكرًا خارجيًا للفريق في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، ويمتد حتى 4 أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات، على أن تليها مرحلة أخيرة على ملعب النادي في الأحساء، تستمر أسبوعًا، قبل الدخول في منافسات دوري روشن السعودي.

وخاض الفتح مناورة ضد أكاديمية فيزيو، وكسب أولى مواجهاته التجريبية أمام جلاسيس يونايتد من جبل طارق 6ـ0، وخسر الثانية من ريال مايوركا الإسباني 0ـ3.

وودع الفتح محمد الصرنوخ، وعبد الله العنزي، المنتقلين إلى نادي الهلال، ووقع مخالصة مالية مع عبد الله المقرن، وأمين بخاري، وباع عقد نايف مسعود إلى النادي الأهلي، وأنهى ارتباطه مع الرأس أخضري ويسلي ديلقادو، والجزائري سفيان بن دبكه.