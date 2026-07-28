النجمة.. هبوط وخصخصة وملفات معلّقة

يدخل نادي النجمة مرحلة جديدة بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وسط ملفات إدارية ومالية وفنية لا تزال مفتوحة، بالتزامن مع استمرار ملف خصخصة النادي دون حسم حتى الآن.

ويخوض الفريق حاليًا معسكره الإعدادي في مصر، استعدادًا للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله النجمة إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد مغادرة دوري روشن السعودي، إلا أن مصادر خاصة بـ«الرياضية» كشفت عن وجود عدد من الملفات التي لم تصل إلى صورتها النهائية حتى الآن.

وتأتي الكفاءة المالية في مقدمة تلك الملفات، إذ تشير المعلومات التي حصلت عليها «الرياضية» إلى أن النادي لم يحصل عليها حتى الآن، في ظل صعوبات تتعلق باستيفاء متطلباتها، مع استمرار العمل على معالجة الملف قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ولا يقتصر الغموض على الجانب المالي، إذ يمتد إلى قائمة اللاعبين الأجانب، بعدما غاب أكثر من لاعب عن المعسكر الإعدادي الجاري، يتقدمهم المصري نبيل عماد «دونجا» وكابتن الفريق سمير كايتانو، وسط عدم اتضاح موقفهما النهائي مع الفريق حتى الآن.

وتشهد المرحلة الحالية أيضًا متغيرات على المستوى الإداري، بعد مغادرة ناصر الشمراني منصبه بعد أشهر قليلة من تعيينه، في تجربة لم تستمر طويلًا. ووفقًا لمصادر «الرياضية»، لم يحدث اتفاق بين الشمراني والإدارة التنفيذية الجديدة، قبل أن تنتهي علاقته بالنادي.

ولم تكن مغادرة الشمراني التغيير الوحيد، إذ شهد النادي خلال الفترة الأخيرة رحيل وإقالة عدد من الموظفين، بينهم أسماء رافقت النجمة خلال واحدة من أبرز مراحله الرياضية، وأسهمت في رحلة صعود الفريق من دوري الدرجة الثانية، مرورًا بدوري يلو، وصولًا إلى دوري روشن السعودي.

ويبرز من بين المغادرين محمد الغميز، رئيس العمليات السابق في النادي، الذي كان أحد الأسماء الإدارية الموجودة خلال رحلة صعود الفريق، قبل أن يستقطبه نادي الزلفي لتولي مهمات مماثلة لتلك التي كان يؤديها في النجمة.

وتأتي هذه التغييرات في وقت لا يزال فيه ملف خصخصة النجمة مفتوحًا، بعد طرح النادي للخصخصة، دون الوصول إلى حسم نهائي للملف حتى الآن، ما يجعل المرحلة الحالية مختلفة بالنسبة للنادي الذي يجمع بين إعادة البناء الرياضي بعد الهبوط، وترتيب وضعه الإداري والمالي، وانتظار ما ستؤول إليه الخصخصة.

وبين معسكر مصر والتحضير لخوض منافسات دوري يلو، يعمل النجمة على بدء مرحلة جديدة هدفها العودة مجددًا، فيما تظل الكفاءة المالية، ومصير بعض اللاعبين الأجانب، والتغييرات الإدارية، ومستقبل الخصخصة، أبرز الملفات المفتوحة قبل بداية الموسم.