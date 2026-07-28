ماديسون: أسلوب دي تزيربي مناسب

أثنى الإنجليزي جيمس ماديسون، لاعب وسط فريق توتنام الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على الإيطالي روبرتو دي تزيربي، عادًا أنه من نوعية المدربين أصحاب النزعة الهجومية المناسبة لأسلوب لعبه، وقال إنه متحمس لما ينتظره في المرحلة المقبلة.

وتولّى دي تزيربي تدريب توتنام مارس الماضي خلفًا للكرواتي المؤقت المقال إيجور تودور، في ظل عدم تحقيق الفريق أي فوز ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية عام 2026.

وقاد الفريق إلى المركز الـ 17، وضمن البقاء، بعد فوز صعب 1-0 على إيفرتون في اليوم الأخير من الموسم، وبدأ في بناء تشكيلة جديدة خلال صيف حافل بالتعاقدات.

وقال ماديسون الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في سيدني، إنه متحمس للفصل الجديد.

وأضاف: «المدرب واضح جدًا، والهدف هو أن نكون في مستوى جيد، ونقدم كرة قدم أفضل، ونلعب بشغف، ونشعر بالفخر لتمثيل هذا النادي».

وتابع ماديسون الذي تشير تقارير إلى أنه يستعد لحمل شارة قيادة توتنام: «ما زلت أتعلم طريقته في اللعب. لكن كوني لاعبًا، فهو مدرب ترغب في اللعب تحت قيادته لأنه يعشق كل ما يتعلق بالكرة. إنه هجومي جدًا، وأنا متحمس للغاية».

واستهل توتنام جولته التحضيرية للموسم الجديد بفوز على أوكلاند أف سي بطل الدوري الأسترالي 2ـ0 الأحد في نيوزيلندا، بهدفين سجلهما داين سكارليت، والبرازيلي ريشارليسون.

ويواجه الفريق اللندني الأربعاء سيدني أف سي، قبل مواجهة جاره وغريمه تشيلسي بعد ذلك بثلاثة أيام.

وبين ماديسون أن المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 22 أغسطس المقبل مهمة، قائلاً: «سنلعب المباراة الأولى في الموسم أمام برنتفورد. إنه موسم مهم بالنسبة لنا تحت قيادة مدرب جديد. نريد أن نقدم موسمًا ناجحًا».