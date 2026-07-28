الأهلي يخسر تجربة بورتيمونينسي بـ10 سعوديين وبرازيلي

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهته التجريبية الرابعة أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي لعبت ظهر الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ودخل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، بتشكيلة مكونة من 10 لاعبين سعوديين، وأجنبي واحد فقط، ولعب كل من: سليمان الجدعاني، في حراسة المرمى، وزكريا هوساوي، ومحمد سليمان بكر، وريان حامد، ونايف مسعود، وفيصل فلاته، وزياد الجهني، وأسامة الدغمه، وسالم صالح، والبرازيلي ويندرسون جالينو، وفراس البريكان.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أجرى يايسله تبديلان فقط، وأشرك ياسين الزبيدي، ووائل الجهني، بدلًا من جالينو ومحمد بكر.

ومن المنتظر أن يختتم الأهلي آخر تجاربه في المعسكر، بخوض مواجهة عند الـ 08:00 مساءً في اليوم نفسه، أمام فولهام الإنجليزي، قبل العودة إلى مدينة جدة، الأربعاء.

وكان الأهلي تعادل 2ـ2 مع ريو آفي في تجربته الثالثة، بعد أن خسر أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، بثاني مبارياته التجريبية في النمسا، واكتسح بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 بالتجريبية الأولى.