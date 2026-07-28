صفقتا أبها.. فقير وجوري

اتفقت إدارة نادي أبها مع الفرنسيين نبيل فقير «وسط»، وعلي مامي جوري «جناح»، للتوقيع معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الجنوبي أنهت مفاوضاتها مع اللاعبين، على أن يتم التوقيع خلال الساعات المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وسبق للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ 33 عامًا، الذي تدرج في نادي ليون، أن أسهم مع منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس العالم في روسيا 2018، ولعب الموسم الماضي مع الجزيرة الإماراتي في 53 مباراة، سجل 19 هدفًا، وصنع تسعة.



وتدرج جوري، البالغ من العمر 30 عامًا، في نادي لو هافر «الرديف» موسم 2013، وصعد للفريق الأول 2016، وبعد تسعة مواسم من بدايته الاحترافية انتقل إلى نادي سيركل بروج البلجيكي، وفي 2020 أُعير إلى نادي تروا الفرنسي، وبعد موسمين انتقل إلى نادي باريس إف سي بنظام الإعارة، وفي 2022 اشترى الأخير عقده، وشارك بقميصه في 85 مباراة، وسجل 11 هدفًا.

من جانبه، وصل فيصل الصبياني إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يجري حاليًا في سلوفينيا، بعد أن وقعت إدارة النادي معه عقدًا احترافيًا، قادمًا من نادي الشباب، لمدة موسم واحد بـ«الإعارة»، على أن يتم تجهيزه قبل المواجهة التجريبية الثالثة أمام ريزة سبور التركي، الجمعة المقبل.