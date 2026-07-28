مانشيني يعود إلى قيادة إيطاليا

أعلن جوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، تعين روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للمنتخب الأول للمرة الثانية في مسيرته خلفًا لجينارو جاتوزو، الذي استقال من منصبه، أبريل الماضي.

وقال مالاجو لوسائل الإعلام: «رأيت أن الشخص، الذي ينبغي أن يصبح مدرب المنتخب الوطني، هو روبرتو مانشيني»، مشيرًا إلى أنه سيقدّم المدرب الجديد، الأربعاء.

وبيّن رئيس الاتحاد أن اختيار مانشيني جاء لمهمة إعادة إحياء بطل العالم أربع مرات، الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم.

وقاد مانشيني «61 عامًا» إيطاليا للفوز ​بلقب ​بطولة أوروبا عام 2021.

وأشرف المدرب الإيطالي خلال مسيرته على عدد من الفرق، منها فيورنتينا، ولاتسيو، وإنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وغلطة سراي، وزينت، والسد، إضافة إلى إشرافه على منتخبي السعودية وإيطاليا.