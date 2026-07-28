رود يكمل تشكيلة أوروبا في كأس ليفر

اكتملت، الثلاثاء، تشكيلة فريق أوروبا المشارك في كأس ليفر للتنس ​في لندن، بعدما أصبح النرويجي كاسبر رود اللاعب السادس في القائمة، التي ستواجه فريق العالم على ملعب أو تو أرينا.

وسينضم المصنف 13 عالميًا إلى ألكسندر زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة، وكارلوس ألكاراز، المتوج بسبعة ‌ألقاب كبرى، والإيطالي ‌فلافيو كوبولي، ⁠واللاعب ​التشيكي الصاعد ⁠ياكوب مينشيك، والإسباني رافائيل خوادر، في الحدث المقرر تنظيمه خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل. وسيشارك رود للمرة السادسة على التوالي في هذه البطولة ⁠الخاصة بالفرق.

وقال يانيك نواه، قائد ‌فريق أوروبا: «كاسبر ‌هو بالضبط النوع ​من اللاعبين الذي ‌تريده في فريقك. إنه يتحلى ‌بروح تنافسية استثنائية، وزميل رائع في الفريق، ويجسد تمامًا الروح التي تعتمد عليها كأس ليفر.. شعرنا بخيبة أمل لعدم ‌فوزنا العام الماضي، لكن ذلك منحنا مزيدًا من التحفيز».

ونظمت ⁠كأس ⁠ليفر آخر مرة في لندن عام 2022، عندما خاض الأسطورة السويسرية روجر فيدرر آخر مباراة تنافسية في مسيرته إلى جانب رافائيل نادال في منافسات الزوجي.

وسيتولى أندريه أجاسي قيادة فريق العالم، الذي يضم الأسترالي أليكس دي مينو، والأمريكيين بن شيلتون، ​وتيلور فريتز، ​وليرنر تيان، وتومي بول، إضافة إلى الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.