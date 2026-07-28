تنظيمية آسيا.. فتح برنامج التطوع

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبل في الرياض، وجدة، والخبر، الثلاثاء، عن شروط ومعايير التسجيل في برنامج المتطوعين، الذي يتيح للراغبين فرصة المساهمة للتنظيم.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين داخل السعودية ممن بلغت أعمارهم 16 عامًا فأكثر، مع ضرورة الوجود داخل السعودية خلال فترة البطولة، والالتزام بحضور أيام التطوع والتدريبات المقررة وفق المسار المعتمد.

واشترطت اللجنة استكمال جميع بيانات الملف الشخصي عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بقواعد السلوك والتعليمات الخاصة باللجنة المحلية المنظمة، بما يسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تواكب مكانة البطولة.

وأكدت اللجنة أن برنامج المتطوعين يمثل أحد الركائز الأساسية في تنظيم البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز تجربة المنتخبات والجماهير والإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة.

ودعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى الاطلاع على شروط ومعايير البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية تمهيدًا للمشاركة في تنظيم أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.