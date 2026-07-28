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الشباب.. حصة صباحية

2026.07.28 | 02:57 pm
أدى فريق الشباب الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية، الثلاثاء،، ضمن برنامج المعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في النمسا. (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية