ناندينهو: الأخضر تنقصه الجرأة.. واللاعب السعودي في خطر

يملك المدرب البرتغالي فرناندو مانويل دي جيسوس سانتوس «ناندينهو» خبرة تدريبية متنوعة، إذ تنقل بين عدة تجارب في أوروبا والمنطقة العربية، وكان له حضور في الكرة السعودية من خلال قيادته أكثر من نادٍ، ما أكسبه معرفة جيدة بطبيعة المنافسة وتطور الكرة في السعودية، وفي هذا الحوار، يتحدث ناندينهو عن تقييمه لمشاركة البرتغال والسعودية في كأس العالم 2026، ورؤيته لمستقبل الكرة السعودية بعد الطفرة الكبيرة التي تشهدها.

01

كيف تقيّم مشاركة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، وهل حقق ما كان متوقعًا منه؟

جاء أداء المنتخب البرتغالي في كأس العالم أقل من التوقعات، على الرغم من أن الفريق كان يمتلك الإمكانات التي تؤهله للذهاب إلى مراحل أبعد في البطولة.

02

ما الأسباب؟

من وجهة نظري، كانت هناك عدة أسباب لذلك، أبرزها الجوانب البدنية والذهنية، فعلى الصعيد البدني، بدا أن بعض اللاعبين، وخاصة لاعبي خط الوسط، دخلوا البطولة وهم يعانون من الإرهاق نتيجة ضغط الموسم الذي سبق المونديال،ما انعكس بوضوح على أداء الفريق، أما ذهنيًا، فإن تصنيف البرتغال كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب شكّل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، وزاد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام الكونغو من حدة هذا الضغط، ونتيجة لذلك، أنهى المنتخب دور المجموعات في المركز الثاني، ليقع في مسار ضم منتخبات قوية مثل إسبانيا وفرنسا والمغرب وبلجيكا، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام أفضل منتخب في دور الـ16.

03

كيف تقيّم المستوى الذي قدمه المنتخب السعودي في المونديال؟

أرى أن أداء المنتخب السعودي كان طبيعيًا بالنظر إلى قوة منتخبات مجموعته، وتحديدًا الأوروجواي، لكنه نجح في تحقيق إحدى مفاجآت البطولة أمام الرأس الأخضر، إلا أن التعادل في مباراتين لم يكن كافيًا لضمان التأهل.

04

ما أبرز الجوانب الإيجابية التي شاهدتها في المنتخب السعودي خلال البطولة؟

من الناحية التكتيكية، قدم المنتخب السعودي أداءً جيدًا، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي، باستثناء مباراة إسبانيا، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية، ولا سيما في الثلث الأخير من الملعب، حيث كان بحاجة إلى مزيد من الجرأة والحسم سواء في إنهاء الهجمات أو في التمريرة الأخيرة.

05

ما الذي يحتاجه المنتخب السعودي ليصبح منافسًا دائمًا في كأس العالم؟

يحتاج المنتخب السعودي إلى تعزيز ثقته بنفسه وإظهار جرأة هجومية أكبر عند مواجهة المنتخبات الأقوى على الورق، من أجل صناعة فرص أكثر، واتخاذ قرارات أفضل في إنهاء الهجمات، ولتحقيق ذلك، من الضروري استمرار العمل الذي يؤديه الاتحاد السعودي والأندية لتطوير مستوى اللاعبين والدوري، من خلال استقطاب مدربين ولاعبين عالميين يسهمون في تطوير كرة القدم السعودية من جميع الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والذهنية والاستراتيجية.

06

سبق أن خضت عدة تجارب تدريبية في السعودية، كيف تقيّم تطور الكرة السعودية مقارنة ببداية عملك فيها؟

تشهد كرة القدم السعودية تطورًا مستمرًا، عامًا بعد عام، كما أنها تحظى بانتشار واهتمام عالمي متزايد، وأصبحت تضم فرقًا قوية ومنظمة، لكن إذا كان الهدف هو إعداد المنتخب السعودي ولاعبيه بأفضل صورة لكأس العالم 2034، فمن الضروري حماية اللاعب السعودي عبر منحه فرصًا أكبر للمشاركة مع أنديته في مباريات قوية وتنافسية، حتى يكون جاهزًا لمتطلبات المونديال، لذلك، أرى أنه يجب إعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب في التشكيلة الأساسية، بما يضمن الحفاظ على فرص تطور اللاعب السعودي.

07

ما أبرز الفروقات التي لمستها في الأندية السعودية خلال الأعوام الأخيرة، سواء على المستوى الفني أو الإداري؟

شهدت الكرة السعودية تطورًا فنيًا واضحًا، لكن التطور الأكبر كان على المستوى الإداري، بفضل استقطاب مديرين رياضيين وتنفيذيين من أكبر الأندية الأوروبية، وقد أسهم هؤلاء في رفع مستوى المنافسة داخل الدوري، وتطوير الأندية التي يعملون بها، ما ساعد الأندية السعودية على تحقيق ألقاب خارجية، إضافة إلى الترويج للدوري السعودي في دول لم تكن تعرف الكثير عن كرة القدم السعودية.

08

هل تعتقد أن الاستثمار الكبير في الدوري السعودي انعكس بشكل واضح على مستوى اللاعبين والأندية؟

أعتقد أن اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية بشكل عام شهدا تطورًا كبيرًا على جميع المستويات، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي قدمتها الجهات المعنية لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية للمساهمة في تطوير اللعبة. ولم يقتصر هذا التطور على العنصر البشري فقط، بل شمل أيضًا البنية التحتية، ما ساعد على نمو كرة القدم السعودية وزيادة انتشارها عالميًا، وأحدث تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم.

09

ما النادي أو المشروع الكروي في السعودية الذي لفت انتباهك أكثر خلال الفترة الأخيرة؟

هناك عدة مشاريع لفتت انتباهي، لكن مشروع نيوم كان الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي، ليس فقط بسبب طموحه الرياضي وقدرته المالية الكبيرة على استقطاب اللاعبين، أو تنظيمه الاحترافي الذي يوفر كل الدعم للاعبين والجهاز الفني، بل أيضًا بسبب المشروع العملاق لبناء مدينة نيوم في شمال غربي السعودية.

10

هل تفكر بالعودة للتدريب في الدوري السعودي إذا سنحت لك الفرصة.. وما نوع المشروع الذي قد يجذبك؟

بالتأكيد سأفكر بالعودة إلى السعودية للتدريب، لكن بشرط أن يكون المشروع متوافقًا مع طموحاتي، سواء مع أحد أندية دوري روشن السعودي، أو مع فريق ينافس على الصعود من دوري يلو.

11

كيف ترى مستقبل الكرة السعودية على مستوى الأندية والمنتخب خلال الأعوام المقبلة؟

أعتقد أن كرة القدم السعودية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لمواصلة النمو والتطور، بشرط استمرار الاستثمار بشكل مستدام، والعمل على تقليص الفجوة بين الأندية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة وبقية الأندية.

12

ما الرسالة التي تود توجيهها للجماهير السعودية بعد متابعتك لتطور كرة القدم في بلادها؟

الرسالة التي أود توجيهها هي ضرورة الاستمرار في الاستثمار، وخاصة في تطوير الفئات السنية والبنية التحتية الخاصة باللاعب السعودي، لأن ذلك سيؤتي ثماره مستقبلًا، وسيضمن استدامة نجاح كرة القدم السعودية وتطورها.