حطين يجمع اتحاد القدم ولجنة الانتخابات والهلال

يحتضن مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، الواقع في حي حطين شمال مدينة الرياض، لجنة انتخابات اتحاد الكرة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويأتي اعتماد المقر موقعًا للجنة الانتخابات بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستكمال الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة المقبلة، إذ تتولى اللجنة أعمالها من المقر الجديد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وكان الاتحاد قد ودّع مقره السابق في حي الياسمين، الذي احتضنه على مدى تسعة أعوام، لينتقل إلى مقره الجديد، الذي يضم جميع إدارات وأقسام ولجان الاتحاد، إلى جانب أكثر من 600 موظف.

ويقع المقر الجديد، الذي يتضمن ثلاثة مبانٍ، على بُعد نحو 2 كلم من ملعب «المملكة أرينا» الذي يستضيف مباريات الهلال، ويتميز بمرافق إدارية حديثة، وقاعات اجتماعات، وتجهيزات تقنية، صُممت لتلبية متطلبات العمل الإداري والتنظيمي، بما في ذلك أعمال اللجان القضائية والانتخابية.