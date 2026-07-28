باتشيكو.. رابع المغادرين عن الفتح

أعلن نادي الفتح، الثلاثاء، رحيل الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقده.

وعبر النادي الأحسائي على حسابه في منصة «إكس» عن شكره لحارس المرمى الإسباني، متمنيًا له التوفيق في مشواره المقبل.

وبات باتشيكو «34 عامًا» رابع لاعب أجنبي يغادر أسوار نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الرأس الأخضري ويسلي ديلجادو المنتقل إلى النصر الإماراتي، والبرتغالي جورج فيرنانديز، والجزائري سفيان بن دبكة بعد نهاية عقديهما.

وانضم باتشيكو إلى صفوف «النموذجي» في صيف 2025 لموسم واحد، قادمًا من نادي إسبانيول الإسباني.

وحمى حارس المرمى الإسباني عرين الفتح في 34 مباراة منها 31 خلال دوري روشن السعودي، وثلاث ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، واستقبل 52 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات.