الثلاثاء.. الصبياني يبدأ رحلة أبها

يستهل فيصل الصبياني، لاعب وسط فريق أبها الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مشاركته في تدريبات الفريق خلال المعسكر الإعدادي المنظم في سلوفينيا، بعد انضمامه بنظام الإعارة قادمًا من الشباب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن الصبياني التحق بمقر المعسكر عقب إنهاء إجراءات انتقاله، على أن يدخل مباشرة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد الذي يعود فيه أبها إلى منافسات دوري روشن السعودي.

ويعد الصبياني «23 عامًا» من خريجي الفئات السنية في الأهلي، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية على سبيل الإعارة مع ضمك خلال موسم 2024ـ2025، حيث شارك في 26 مباراة ضمن دوري روشن السعودي، مكتسبًا خبرة اللعب على مستوى الفريق الأول.

وانتقل لاعب الوسط إلى الشباب بعقد يمتد ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتم إعارته إلى أبها.